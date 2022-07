Milan femminile Como 2-0: le immagini del match – FOTO

Primo impegno stagionale per il Milan Femminile in amichevole contro il Como. Vittoria targata Adami-Dubcova

Primo impegno stagionale per il Milan Femminile in amichevole contro il Como. Vittoria per 2-0 targata Adami, che festeggia alla grande il proprio tretesimo compleanno, e Michaela Dubcová alla prima rete in rossonero. Gioia anche per Selena Babb che festeggia il recente rinnovo parando un rigore.

