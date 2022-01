Milan Femminile, Cesari: «Non mi aspettavo gli addii di Giacinti e Boquete»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan Femminile, Giuseppe Cesari ha parlato a TCF degli addii di Valentina Giacinti e Vero Boquete. Le sue parole

Le parole di Giuseppe Cesari a TCF sugli addi al Milan Femminile di Boquete e Giacinti.

«Mi aspettavo Giacinti e Boquete alla Fiorentina? Sinceramente no. Le società professionistiche non guardano in faccia a nessuno. Una calciatrice non può andare in società e dire che l’allenatore non va bene. Siamo il Milan, che ci sia Ganz o un altro, se non ti va bene vai via.»