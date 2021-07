Milan Femminile, arriva una sanzione dalla FIGC: ecco il motivo

Milan Femminile, la FIGC attraverso un comunicato ufficiale ha sanzionato la società rossonera ed Ivan Gazidis. Il motivo

Grana per il Milan Femminile. Il club rossonero è stato sanzionato dalla FIGC con una multa di 30.000 euro per non aver iscritto la squadra al campionato Primavera 2020/21. Ammenda di 5.000 euro anche per Ivan Gazidis. Il comunicato.