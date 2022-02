ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan, cambia la fascia destra? Doppio ballottaggio per l’Inter. Pioli sta valutando le mosse da quella parte

Doppio ballottaggio nel Milan alla vigilia del derby di Coppa Italia con l’Inter: entrambi i ballottaggi riguardano la fascia destra.

Più in basso quello tra Calabria (favorito) e Florenzi, più in alto quello tra Saelemaekers e Messias. Il belga non parte titolare dal derby vinto in campionato ma questa volta dovrebbe giocare dal 1′. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.