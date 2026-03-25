Milan, 47 gol in Serie A: ma quanti avrebbe dovuto farne? Il dato sugli xG parla chiaro!

Milan a quota 47 gol in campionato, ma il dato sugli expected gol parla chiaro! Ecco quanti avrebbe dovuto farne

Il campionato di Serie A entra nella sua fase cruciale e, in casa Milan, i numeri iniziano a offrire una fotografia dettagliata dell’andamento della squadra. Se la classifica sorride a tratti, c’è un dato che sta facendo discutere analisti e tifosi: il divario tra i gol effettivamente realizzati e la mole di gioco prodotta. Sotto la lente d’ingrandimento finisce la gestione offensiva di Massimiliano Allegri, con numeri che raccontano una storia di grandi occasioni e troppi rimpianti.

Cosa sono gli xG e perché condannano il Milan

Secondo un’approfondita analisi pubblicata da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha messo a segno 47 gol in questa stagione. Un bottino apparentemente positivo, se non fosse per il confronto con gli Expected Goals (xG).

Ma cosa si intende per xG? Si tratta di una metrica statistica avanzata che misura la probabilità che ogni tiro effettuato diventi un gol, basandosi sulla pericolosità della posizione, la pressione dei difensori e il tipo di assist ricevuto. Per la mole di gioco creata, il Milan di Allegri avrebbe dovuto trovarsi a quota 55 gol.

Un deficit di otto reti: mancano cinismo e precisione

Il distacco di oltre otto reti tra i gol previsti e quelli reali evidenzia un problema di “clinical finishing”, ovvero di freddezza sotto porta. Questo significa che i rossoneri riescono a costruire azioni pericolose e a portare i propri attaccanti in posizioni favorevoli, ma peccano sistematicamente nell’ultimo tocco.

Le motivazioni dietro questo gap possono essere molteplici:

Periodi di scarsa forma dei terminali offensivi principali.

dei terminali offensivi principali. Eccesso di frenesia nelle scelte decisive all’interno dell’area di rigore.

nelle scelte decisive all’interno dell’area di rigore. Prestazioni super dei portieri avversari, che hanno spesso sventato occasioni nitide.

La sfida di Allegri per il finale di stagione

Per Massimiliano Allegri, questo dato rappresenta una sfida tattica e psicologica. Se da un lato conferma che il sistema di gioco produce occasioni, dall’altro richiede un intervento correttivo immediato.

In un campionato dove ogni punto pesa come un macigno, recuperare quegli otto gol di scarto potrebbe fare la differenza tra il raggiungimento dell’obiettivo stagionale e un piazzamento deludente. Il Milan ha la qualità per segnare di più; ora deve solo imparare a essere spietato quanto le statistiche suggerirebbero.