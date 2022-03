Milan Empoli, sfida tra trequartisti da record: Kessié contro Bajrami

Sul sito ufficiale del club rossonero, i duelli che potrebbero rivelarsi decisivi questa sera in Milan Empoli

KESSIE BAJRAMI – Centrocampisti offensivi, Kessie all’occorrenza e Bajrami di ruolo. La novità di Franck in posizione più avanzata si era vista proprio contro l’Empoli all’andata, riproposta di recente nel Derby e a Napoli. Verdetto finale di allora: doppietta in meno di un tempo. Al Castellani timbrò il cartellino anche l’albanese, il provvisorio 1-1 a vanificare il primo vantaggio dell’ivoriano. Bajrami, trequartista più naturale, ha il record tra i compagni di assist (tre, al pari di Bandinelli e Henderson) e cross effettuati (138); Ora a quota sei reti, nell’Empoli solo Saponara (sette) ha fatto più gol come mediano nell’era dei tre punti a vittoria. Kessie in campionato non va a segno dall’Empoli-Milan di dicembre, nel 2022 è ancora alla ricerca di una scossa e i toscani sembrano portargli bene: sono la squadra contro la quale vanta la miglior media gol in Serie A, quattro reti in cinque partite (una ogni 94 minuti di media).