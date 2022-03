Milan Empoli, rossoneri ad un bivio: per i toscani è crisi

Si gioca sabato sera Milan Empoli. Per i rossoneri l’occasione di dimostrare di essere grande anche con le piccole; per i toscani, invece, è crisi

Si gioca sabato sera Milan Empoli. Per i rossoneri l’occasione di dimostrare di essere grande anche con le piccole; per i toscani, invece, è crisi. Lo testimoniano i dati della Lega Serie A:

«Se consideriamo le ultime 11 giornate di campionato (dal 17 dicembre ad oggi), nessuna

formazione ha raccolto meno punti in Serie A TIM dell’Empoli (sei, come il Venezia): i toscani sono anche una delle due sole squadre (insieme al Genoa) a non aver mai vinto in questo parziale (6N, 5P)».