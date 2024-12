Milan Empoli, Pellegatti spiega: «Con Musah in campo questo giocatore ha completamente svoltato. Ecco perchè»

Milan Empoli, Carlo Pellegatti è convinto che l’inserimento di Musah faccia molto bene anche a Tijjani Reijnders

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Carlo Pellegatti ha parlato così dopo Milan–Empoli:

PAROLE – «Non so se sia nata una stella ma sicuramente una squadra: è bastato mettere un equilibratore, l’erede di Saelemaekers, il figlio di Messias. Parliamo di Musah: ed ecco che Emerson ha giocato una buona partita, ecco che Reijnders non deve faticare come un mulo ma deve pensare alla qualità. Mettete sulle vostre case il fiocco rosa, amiche e amici milanisti, che speriamo indichi la strada e che questa squadra dopo essere nata possa crescere e correre felice».