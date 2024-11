Milan Empoli, Morata è pronto a tornare: ci sarà lui al centro dell’attacco. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Alvaro Morata è pronto a tornare al centro dell’attacco del Milan. Ieri sera, causa squalifica, non ha potuto disputare il match di Champions League contro lo Slovan Bratislava ma, contro l’Empoli, ci sarà.

L’obiettivo è chiaro a tutti: tornare a vincere fin da subito. Per continuare a lottare a pieno per lo scudetto la squadra allenata da Paulo Fonseca non può più permettersi passi falsi.