Milan Empoli, i precedenti tra le due squadre: domani il 28° confronto

Milan Empoli, i precedenti tra le due squadre in vista del match di domani a San Siro. Sarà il 28° confronto

Giornata di vigilia del match tra Milan ed Empoli. Sarò il 28º confronto in Serie A le due squadre: il bilancio vede avanti i rossoneri per 16 vittorie a 3, con 8 pareggi che completano il quadro nella competizione. Tutte le vittorie toscane sono arrivate a San Siro, l’ultima delle quali nel 2017.

Inoltre, Il Milan va in gol da 10 partite consecutive contro l’Empoli in Serie A, con 2.3 reti di media a partita. In questo parziale 5 successi dei rossoneri, 4 pareggi e una vittoria dei toscani.