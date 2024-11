Milan Empoli, Fonseca spiazza Abraham! Clamorosa decisione, l’inglese già avvisato

Milan Empoli, Paulo Fonseca spiazza Tammy Abraham: il centravanti inglese andrà in panchina domani contro i toscani

Come riferito da calciomercato.com, Tammy Abraham andrà in panchina domani in Milan-Empoli:

PAROLE – «L’ottima prova offerta da Abraham contro lo Slovan Bratislava non basterà a valergli la riconferma anche in campionato: Fonseca non si fida del doppio attaccante per la sfida contro un Empoli che è sicuramente una squadra ben organizzata dal punto di vista difensivo (quarta in classifica per minor numero di reti subite) ma che in attacco non ha la media gol realizzati da squadra che punta all’Europa. Spazio quindi Musah dal 1’ con un Milan che rinforza la linea mediana anche se in fase di non possesso il nazionale americano fungerà da terzo attaccante sulla destra».