Milan Empoli, c’è una fase della partita che sarà cruciale: ecco perché

Si gioca domani Milan Empoli, partita importante per i rossoneri che vogliono continuare a viaggiare in testa alla classifica di Serie A. Ci sarà un momento della partita che potrà rivelarsi cruciale, come riportano i dati condivisi dal Milan sul sito ufficiale:

«Da una parte il Milan ha il miglior attacco nel primo quarto d’ora di gioco di questo campionato con 11 reti, dall’altra nessuna ha incassato più reti dell’Empoli nello stesso parziale (sempre 11 gol)».