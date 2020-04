Milan, ecco il programma di allenamento stilato dallo staff tecnico

Milan, programma di allenamento stilato dallo staff tecnico per i giocatori del Milan che dovranno rispettare anche una precisa dieta

Nonostante la chiusura fino a data da destinarsi del centro sportivo di Milanello e Vismara, la società rossonera attraverso il proprio staff tecnico ha stilato una serie di esercizi che i tesserati dovranno sostenere dalle rispettive abitazioni in modo da non perdere, per quanto possibile, la tenuta fisica in vista di un possibile rientro al calcio giocato.

Come spiegato da Manuele Baiocchini di Sky in questi giorni sono stati dati quattro programmi di allenamento ai giocatori da seguire sette giorni su sette, programmi variabili di circa 60/70 minuti. Inoltre c’è una dieta da seguire effettuata dal nutrizionista in base alle esigenze di ciascun giocatore.