Milan: ecco i tempi di recupero di Leao e Mario Mandzukic

Milan: Stefano Pioli per la sfida al Manchester Utd recupererà sia Ibrahimovic, sia Kjaer, oltre a Bennacer. Per quanto riguarda Leao e…

Stefano Pioli, come riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, recupererà Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer e Ismael Bennacer per la sfida al Manchester Utd e spera di avere a disposizione anche Alessio Romagnoli e Davide Calabria.

Per quanto riguarda le condizioni di Rafael Leao e Mario Mandzukic, i tempi di recupero sono leggermente più lunghi: il portoghese potrebbe farcela per la Fiorentina, mentre il croato dovrebbe recuperare certamente per il match contro la Sampdoria del 4 aprile, dunque dopo la sosta.