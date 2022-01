Milan e Napoli, forza e organizzazione per uscire dalle difficoltà

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il giovedì monco di Serie A mette in copertina nuovamente Milan e Napoli, brillanti e convincenti ben oltre le difficoltà

Il surreale ritorno in campo della Serie A non ha stravolto le vecchie abitudini, riproponendoci Milan e Napoli in grande spolvero al cospetto delle sofferenti Roma e Juve. Anzi, in realtà sarebbe più corretto affermare come la pausa natalizia sia servita da booster per le energie delle due grandi protagoniste di inizio campionato, un po’ appannate sul finire dell’autunno.

E così i rossoneri si ritrovano a un passo dai cugini dell’Inter, costretti a una frizzante partitella in famiglia sul prato del Dall’Ara. Ma questa è un’altra storia e su quanto siano state ridicole e imbarazzanti alcune situazioni evitiamo ulteriori commenti.

