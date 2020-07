Milan e Lazio, vietato sbagliare. E il pareggio non serve a nessuno

Milan e Lazio si apprestano ad affrontare una sfida importantissima per il resto della stagione. I biancocelesti devono assolutamente vincere

Milan e Lazio si apprestano ad affrontare una sfida importantissima per il resto della stagione. I biancocelesti devono assolutamente vincere per continuare a sognare lo scudetto e per poter rimanere agganciati alla Juventus (in attesa dello scontro diretto). I rossoneri, invece, non possono ripetere passi falsi per non mettere a repentaglio la qualificazione in Europa League. Il pareggio contro la SPAL costringe il Milan a puntare i tre punti contro Simone Inzaghi. Il pareggio, viceversa, non serve a nessuno: gli stessi bookmakers danno quote molto alte relative alla X.