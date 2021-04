Milan e Inter si contendono un difensore di grande qualità

Milan e Inter si contendono Milenkovic della Fiorentina. Il serbo non vorrebbe rinnovare e per questo motivo…

Un anno dopo Nikola Milenkovic è di nuovo al centro delle trattative con Milan e Inter pronte ad entrare in azione. Il serbo ha scelto di non voler rinnovare con il club viola e per questo motivo il suo addio parrebbe certo.

Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport, il valore del cartellino si sarebbe abbassato da 40 a 25 milioni di euro. Da una parte il difensore della Fiorentina sarebbe ben disposto a diventare una pedina fondamentale nello scacchiere di Stefano Pioli, qualora i rossoneri approdassero in Champions League. Dall’altra l’Inter ha deciso di sciogliere i contratti di Ranocchia e Kolarov e in tal modo si aprirebbe un’autostrada.