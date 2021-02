Milan: è il momento della verità, le prossime due gare già decisive

Tra stasera e domenica il Milan si giocherà una bella fetta di stagione: i rossoneri sono impegnati contro la Stella Rossa e la Roma

Questa sera il Milan affronterà la Stella Rossa nel match valido per i sedicesimi di ritorno di Europa League. Una gara per i rossoneri già decisiva per tenersi eventualmente un asso nella manica o piano B per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League.

«E’ il momento della verità» – scrive Tuttosport, il cammino del Diavolo verso gloriosi obiettivi passa da stasera e da domenica, nello scontro Champions con la Roma di Fonseca.