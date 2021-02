Milan e Crotone agli opposti su due dati statistici: ecco quali

Milan e Crotone sono due formazioni agli antipodi per quanto riguarda gol segnati su palla inattiva e minuti passati in vantaggio

Da una parte il Milan è la squadra che ha segnato più gol su palla inattiva in questa Serie A (18), dall’altra il Crotone quella che ne ha incassati di più su azione (38).

Il Milan è la squadra che è rimasta in vantaggio per più minuti in questo campionato (901), mentre il Crotone quella che ci è stata meno (224) e che per più tempo è stata sotto nel punteggio (875 min).