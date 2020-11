Milan, due difensori con le valigie pronte: ecco chi sono

Difesa in piena rivoluzione per il Milan che nei prossimi mesi lascerà partire due dei centrali attualmente in rosa

Stagione altalenante per il reparto difensivo del Milan che dopo un inizio da “impenetrabile” è passato a subire 6 reti in appena sette giorni. La stanchezza ha certamente influito ma è chiaro anche che attualmente in rosa non sussistano ricambi adeguati. Musacchio, out fino a gennaio, non rinnoverà il proprio contratto in scadenza mentre per Duarte il matrimonio con il Milan, mai decollato, è sempre più destinato a finire.

Musacchio e Duarte saranno dunque i difensori destinati a lasciare Milanello tra gennaio e l’estate, al loro posto Maldini e Massara stanno valutando l’ingresso di un profilo in pieno stile Elliott: giovane e talentuoso. I nomi più caldi al momento sono quelli di Ozan Kabak dello Schalke 04 e Matteo Lovato dell’Hellas Verona.