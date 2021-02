La giornata di oggi porta due buone notizie in Casa Milan. Grande soddisfazione per la dirigenza milanista

La giornata di oggi porta due buone notizie in Casa Milan. La selezione femminile ha demolito il Pink Bari in goleada per sei a uno. La squadra di Ganz ha agganciato temporaneamente la Juventus in vetta e continua a sognare lo scudetto.

Anche sul fronte Primavera i rossoneri hanno sconfitto l’Ascoli per due a uno. Ora si aspetta la prima squadra per completare il turno.