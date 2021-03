Stefano Pioli deve ancora sciogliere due dubbi riguardo alla formazione titolare da schierare domani al Franchi contro la Fiorentina

Stefano Pioli deve ancora sciogliere due dubbi riguardo alla formazione titolare da schierare domani al Franchi contro la Fiorentina, uno in difesa e uno in attacco. Per quanto riguarda il reparto arretrato il ballottaggio attualmente in corso è quello che riguarda la corsia di destra con Dalot e Kalulu in corsa per contendersi la maglia lasciata libera dall’infortunato Calabria.

In attacco è invece sulla corsia di destra che Pioli ha i maggiori dubbi: Rebic e Leao sono assenti e pertanto la scelta del tecnico parmigiano ricadrà su uno tra Jens Petter Hauge e Rade Krunic.