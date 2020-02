Milan, Donnarumma primo per clean sheet in questa stagione

Ieri, mantendo la sua porta inviolata, Donnarumma è salito al primo posto per clean sheet in stagione a quota nove

Gianluigi Donnarumma, anche grazie alla poca pericolosità del Torino, si è posizionato al primo posto della classifica dei clean sheet in stagione in Serie A. Per il portiere rossonero, infatti, è arrivata la nona rete inviolata in campionato in 23 gare.

Al secondo posto c’è Marco Silvestri, portiere dell’Hellas Verona con nove clean sheet, ma con una partita in più. Al terzo posto ci sono Strakosha della Lazio e Musso dell’Udinese con 8 clean sheet.