Milan, domani mattina allenamento in vista del match contro il Sassuolo

Il Milan si allenerà regolarmente domani mattina per iniziare a preparare la sfida di domenica contro il Sassuolo

Dopo la partita di ieri contro il Genoa, il Milan oggi ha effettuato un allenamento di scarico per chi ha giocato e una partitella contro la Primavera per tutti gli altri. Nella giornata di domani, mister Stefano Pioli ha indetto un allenamento al mattino per iniziare a preparare il match di domenica in casa del Sassuolo.

La sfida con i neroverdi, sarà fondamentale per il Milan e per le sue ambizioni d’alta classifica. Ritrovo dunque per domani mattina a Milanello.