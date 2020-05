Milan, domani la ripresa ma senza Kessié e Ibra: ecco quando torneranno

Domani il Milan riprenderà ufficialmente gli allenamenti individuali in quel di Milanello: all’appello mancheranno Kessié e Ibrahimovic

Domani il Milan riprenderà gli allenamenti individuali in quel di Milanello, la squadra si riunirà nel centro sportivo di Carnago sotto lo sguardo si Stefano Pioli che fin qui ha continuato a seguire la squadra da remoto con il telelavoro.

All’appello tuttavia mancheranno due elementi: Kessié e Zlatan Ibrahimovic, entrambi rientrati nel loro paese di origine una volta esplosa l’epidemia Coronavirus. Per il centrocampista ivoriano il rientro in Italia dovrebbe essere solo questione di ore, mentre per il centravanti svedese occorrerà ancora aspettare la convocazione ufficiale del club prevista per questo fine settimana, al massimo la prossima. Entrambi i tesserati, una volta rientrati, dovranno sottostare a 14 giorni di isolamento come stabilito dal protocollo sanitario indetto dal Governo.