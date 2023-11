Il Milan prenderà un nuovo difensore? Ecco cosa filtra dalle parole di Pioli in conferenza stampa

Dopo il lungo infortunio di Kalulu, il mercato Milan potrebbe tornare a operare durante la sessione di gennaio per un nuovo difensore. Ecco le parole di Pioli in conferenza stampa.

DIFENSORE A GENNAIO – «Abbiamo perso due difensori per molto tempo, ho già parlato con il club in vista del mercato di gennaio, non ci faremo trovare impreparati».

