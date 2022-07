Milan, De Ketelaere non si sblocca: spunta la pista Zielinski

Il Milan continua a restare impantanato nella trattativa De Ketelaere. Le ultime sulla situazione e le alternative

Sembrava un affare impostato ed indirizzato alla chiusura, invece il Milan per Charles De Ketelaere sta trovando più ostacoli del previsto. Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il Brugge continua a fare resistenza e non si schioda dalla richiesta di 35 milioni di euro. Il club belga è forte dell’offerta di 40 milioni proveniente dal Leeds United.

I rossoneri valutano il classe 2001 l’elemento perfetto da aggiungere alla rosa di Pioli, ma non sembrano essere disposti ad arrivare a quelle cifre. L’ultima proposta di Maldini e Massara è di 30 milioni di euro + 2 di bonus. Ieri c’è stato un altro contatto tra le parti che ha riconfermato la rigidità delle due posizioni. I prossimi giorni saranno decisivi, con il Brugge che potrebbe venire incontro al Milan consapevole della ferma volontà del ragazzo di vestire rossonero.

Intanto però, dalle parti di Via Aldo Rossi sono al vaglio le alternative. Oltre i noti e già sondati Ziyech, Berardi e Asensio, l’ultima idea porta a Piotr Zielinski, che potrebbe cambiare aria e lasciare il Napoli. Il club partenopeo per lui chiede 40 milioni di euro.