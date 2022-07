Il Milan attende Charles De Ketelaere. Il classe 2001 giocherà gli ultimi 90 minuti con il Brugge nella Supercoppa Belga

Charles De Ketelaere al passo di addio con il Brugge. L’obiettivo di mercato del Milan giocherà oggi la sua ultima gara in Belgio nella sfida contro il Gent valida per la Supercoppa. In rossonero lo aspettano tutti.

Il Diavolo ha alzato la sua offerta e conta di chiudere in questa settimana. La proposta arriva a 35 milioni tra parte fissa e bonus. Con il giocatore l’accordo è stato raggiunto da tempo (quinquennale a 2,5 milioni di euro a stagione), tanto che lo stesso De Ketelaere ha rifiutato la ricca corte del Leeds United.