Milan, Charles De Ketelaere è in arrivo con la madre a Milano per iniziare la sua avventura rossonera: i due sono legatissimi

Charles De Ketelaere si prepara a vivere il suo primo giorno di avventura al Milan. Il trequartista belga è in arrivo nella Milano rossonera con un jet privato.

Insieme a lui, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarà anche la madre Isabelle, una figura di riferimento per il classe 2001. Una grande tifosa di Charles, tanto da rivedere più volte le sue partite per aiutarlo a migliorare nelle sue lacune in campo.