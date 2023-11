Milan, il dato horror di Pioli: nel 2023 vinte meno della metà delle partite giocate. Ecco la statistica

Un 2023 sicuramente non positivo per il Milan. Lo dimostra il dato delle vittorie: solamente 19 sulle 45 partite disputate in tutte le competizioni.

Stiamo parlando del 42% di vittorie: un dato aumentato sopratutto con l’ultimo periodo molto difficile.