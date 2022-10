Milan, dalla Juve alla Juve: obiettivo ritrovare entusiasmo

Il Milan scende in campo quest’oggi alle 18:00 contro la Juve per ritrovare entusiasmo dopo la sconfitta con il Chelsea

Il Milan vuole ritrovare sé stesso nel big match di oggi contro la Juve. Le ultime sconfitte nelle grandi sfide contro Napoli e Chelsea hanno lanciato qualche campanello d’allarme nell’ambiente di Milanello. Oggi una gara crocevia per il futuro della stagione.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, alla prima stagione di Pioli in rossonero furono proprio le sfide con i bianconeri (vittoria 4-2 in campionato e pareggio 1-1 in campionato) a mettere entusiasmo su un percorso che avrebbe poi portato grandi soddisfazioni. Oggi il tecnico vuole ripetere la storia per rimettere in carreggiata la sua squadra.