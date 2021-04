«Milan così rischi di buttare via tutto», le parole dell’ex rossonero

«La Lazio ha meritato. Il Milan ora rischia di buttare via la stagione», le parole dell’ex rossonero sul match di ieri sera

Intervistato da Radio Radio, Giuseppe Pancaro ha parlato della sconfitta del Milan di ieri sera in casa della Lazio:

«La Lazio ha giocato meglio e ha meritato la vittoria. Ha dimostrato di essere sicuramente più in palla del Milan in questo rush finale ed i rossoneri devono fare qualcosa per non buttare all’aria la stagione. Il percorso da allenatore? Ognuno fa il suo cammino, contano tanti fattori: anche la fortuna, ma la metto per ultima. Inzaghi e Gattuso? Sono contento per il loro percorso, sono degli amici. Io non mi demoralizzo e continuo a fare questo lavoro con dedizione e impegno».