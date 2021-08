Milan Corona, avanzamento nella trattativa? Non arrivano conferme

Milan Corona, nessuna conferma sulle voci dal Messico che parlavano di un avanzamento nella trattativa per il messicano. Le ultime

Ieri sera direttamente dal Messico è giunta voce di un’importante passo in avanti del Milan nella trattativa per Jesus Corona, trequartista del Porto.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter, però, non sarebbe arrivata alcuna conferma sulle indiscrezioni in questione. Attualmente il nome più caldo per la trequarti dei rossoneri sembrerebbe quello di Romain Faivre, con aggiornamenti attesi nelle prossime ore.