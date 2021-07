Milan, comincia il mese decisivo: Maldini e Massara hanno le idee chiare

Milan, comincia il mese decisivo sul mercato: Maldini e Massara hanno le idee chiare sulle caselle da riempire da qui al 31 agosto

Sta per cominciare il mese cruciale del mercato rossonero, quello necessario a completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. La dirigenza, con Maldini e Massara in testa, sanno bene quali sono le caselle da riempire: trequartista ed esterno destro sono indispensabili per permettere al tecnico ex Lazio di esprimere al meglio le proprie idee.

ILICIC E VLASIC – Sulla corsia di destra Josip Ilicic è stato individuato come il rinforzo perfetto e la trattativa con l’Atalanta sembra a buon punto anche grazie alla ferrea volontà dello sloveno di trasferirsi a Milanello. Per il trequartisti il nome in pole è Nikola Vlasic: ci sarà da abbattere il muro del CSKA ma l’area tecnica rossonera è fiduciosa di concludere l’accordo.