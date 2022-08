Milan, giorno storico: oggi il closing. I nuovi investitori con RedBird e i dettagli sul passaggio delle quote

Giornata storica per il Milan: in tarda mattinata dovrebbe infatti concretizzarsi l’effettivo passaggio di quote da Elliott a RedBird. La Gazzetta dello Sport conferma le indiscrezioni del Financial Times. Tra gli investitori ci saranno anche gli New York Yankees, tra i club sportivi più vittoriosi di sempre, investiranno nel Milan. E poi MainStreetAdvisors, tra i cui investitori c’è LeBron James, King James, considerato tra i più grandi campioni di basket di tutti i tempi.

Accanto alla bandiera a stelle e strisce potrà sventolare anche il tricolore. Tra i nuovi soci del club c’è anche Riccardo Silva, proprietario del Miami Fc, franchigia del campionato Usl, e del 60% di Globe Soccer. Investirà insieme al fratello Saverio, co-proprietario del gruppo chimico Desa. Se la partnership con gli Yankees potrà aprire a nuovi sviluppi commerciali, quella con il Miami garantirà possibili collaborazioni tecniche e sportive. Miami potrà offrire una soluzione per testare le potenzialità di qualche giovane rossonero, prima del salto in Serie A.

Sarebbe stato concordato altro tempo (30 o più probabilmente 60 giorni) per definire l’inserimento di possibili, ulteriori, finanziatori. Così come delle quote da destinare ai vari soci. Tutte condizioni che determineranno anche la portata del vendor loan, prestito che il venditore concederà all’acquirente per completare l’operazione. Dovrebbe abbassarsi a 550milioni (1,2miliardi il valore complessivo dell’affare), rispetto ai 600 previsti fino a qualche settimana fa.