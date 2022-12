Milan, chi si deve guadagnare la permanenza: il punto sui prestiti

Il Milan ha abituato a operazioni in prestito con diritto di riscatto e nella rosa attuale non mancano giocatori a caccia della conferma

Diversi giocatori del Milan cercano una conferma in vista della prossima stagione. Il Milan ha spesso abituato alle operazioni in prestito con diritto di riscatto e sono diversi i casi in cui i ragazzi in questione si sono guadagnati la permanenza in rossonero, da Messias fino a Tomori. Attualmente sono quattro i calciatori in prestito nella rosa. Analizziamo le situazioni nel dettaglio.

Brahim Diaz, trequartista (prov. Real Madrid)

Lo spagnolo è in rossonero dalla scorsa estate del 2020 e il suo prestito, che nel 2021 è stato rinnovato, scadrà il prossimo giugno. Integratosi perfettamente nello spogliatoio, il suo rendimento al Milan è stato caratterizzato da diversi alti e bassi. Gli highlights della sua avventura fin qui in rossonero sono sicuramente i gol contro la Juventus, quello dello Stadium nella cavalcata alla Champions League e quelli di quest’anno nel match di San Siro. Ma sono state diverse anche le partite in cui lo spagnolo è risultato avulso e di poco impatto in campo. In totale per lui 96 partite con 15 gol e 6 assist. La formula con i Blancos prevede un diritto di riscatto per i rossoneri fissato a 22 milioni di euro e un controriscatto stabilito a 27 milioni.

Sergino Dest, terzino destro (prov. Barcellona)

Operazione last minute dell’ultimo mercato estivo. In questi primi mesi in rossonero, in cui è stato condizionato anche da qualche problema fisico, ha totalizzato 9 presenze tra Serie A e Champions League. Il suo talento è emerso a sprazzi, ma l’ottimo Mondiale disputato con gli Stati Uniti può essere una svolta per il futuro della stagione. La formula con i blaugrana prevede un diritto di riscatto per il Milan fissato a 20 milioni di euro.

Aster Vranckx, centrocampista (prov. Wolfsburg)

Un giocatore che ha già destato tanta curiosità ma al tempo stesso anche diversi punti interrogativi tra i tifosi, principalmente legati allo scarso impiego fin qui. Il belga ha disputato solamente 4 partite, di cui nessuna da titolare e in ognuna con un minutaggio non superiore a 15 minuti. Le qualità per emergere però ci sono tutte. La formula con il club tedesco prevede un diritto di riscatto per il Milan fissato a 12 milioni di euro.

Tiemouè Bakayoko, centrocampista (prov. Chelsea)

In questo caso c’è poco da discutere su eventuali conferme. Il francese, arrivato la scorsa estate 2021, non rientra nei piani di Stefano Pioli tanto che in questa stagione non è mai sceso in campo. I rossoneri proveranno a liberarsene già a gennaio trovando una soluzione con i Blues per chiudere anticipatamente il prestito biennale.