Milan quasi fuori dalla Champions, ma non è solo colpa di Pioli: da considerare due aspetti

Milan quasi fuori dalla Champions League, ma non è solo colpa di Pioli: da considerare almeno altri due aspetti

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato il rendimento tutt’altro che esaltante del Milan in Champions League. La qualificazione ormai è appesa a un filo e si possono fare già i primi bilanci.

Secondo il quotidiano la colpa non è soltanto di Pioli ma vanno considerati invece almeno altri due aspetti. Gli infortuni: giocatori come Pulisic e Loftus-Cheek ne hanno parecchi e se non ne avessero avuti il Milan probabilmente non li avrebbe mai presi; il mercato: imperfetto, manca un vice-Giroud e un vice-Theo.