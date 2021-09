Milan Champions League, contestazione social per i prezzi di San Siro

Il Milan ha reso noto poco fa il listino prezzi per le gare casalinghe di Champions League. Cifre che i tifosi non hanno preso bene

È cominciata oggi la prima fase di vendita per gli abbonati del Milan per le gare interne di Champions League. Il club rossonero ha reso noto il listino prezzi per le partite di San Siro, con prezzi che molti tifosi hanno definito esagerati. Tanto il dissenso espresso sui social verso le cifre dei biglietti.

diamo il benvenuto alla nuova era. poi, un giorno, si raggiungerà il punto di rottura e a quel punto lo stadio sarà deserto. pic.twitter.com/dt35eHgNEi — MAZINHO (@dan_maze) September 4, 2021