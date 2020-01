Milan: ora serve un rinforzo in mezzo al campo di qualità

I rossoneri sono in cerca di una pedina importante, chi potrebbe essere?

A oggi non ci sono grandi nomi sul mercato a centrocampo. Più in uscita che in entrata a dire la verità. Pioli avrebbe chiesto, una figura di qualità da inserire come regista. Un giocatore di esperienza che possa garantire, qualità e rapidità nella manovra.

Bennacer: l’algerino ha qualità, ma deve migliorare sotto alcuni punti

Ha ormai le chiavi del centrocampo Ismael Bennacer. Rapido, duttile e con buona tecnica, l’algerino sta rendendosi protagonista di una buona stagione. Deve essere meno falloso e maggiormente preciso in alcune occasioni del match.