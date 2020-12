Milan-Celtic 4-2, le statistiche del match: Diaz capocannoniere europeo

Ecco le statistiche a Milan-Celtic 4-2 pubblicato dal sito rossonero, che specifica come Brahim Diaz sia il capocannoniere europeo del Milan

Ecco tutte le statistiche su Milan-Celtic finita 4-2, match che ha dato la certezza della qualificazione dei rossoneri ai sedicesimi di Europa League. Brahim Diaz si conferma capocannoniere rossonero in questa competizione con 3 reti.

Jens Petter Hauge ha preso parte a quattro gol in otto partite con la maglia del Milan tra Serie A e Europa League (tre reti e un assist) – tre di questi sono arrivati contro il Celtic. Samu Castillejo ha segnato in due match di fila per la prima volta in carriera in Europa League. Sono trascorsi 124 secondi tra la rete di Çalhanoğlu e quella di Castillejo.