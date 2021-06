Milan, c’è l’offerta per Kamara: c’è l’offerta per il Marsiglia

Il Milan sembra essere sul punto di formulare la prima offerta al Marsiglia per Boubacar Kamara. Il giocatore, che andrà in scadenza nel 2022

Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, il Milan sembra essere sul punto di formulare la prima offerta al Marsiglia per Boubacar Kamara. Il giocatore, che andrà in scadenza nel 2022, è valutato circa 20 milioni di euro dalla dirigenza francese ma il Milan al momento sembra non essere disposto a salire sopra i 12.

Classe ’99 arruolabile sia come centrale difensivo che come mediano, Kamara, nella passata stagione ha disputato 35 presenze in campionato con la maglia dell’OM.