Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per il centrocampo. E’ stato suggerito al club rossonero da un ex giocatore

Non solo in attacco, ma anche a centrocampo. Il Milan cerca ancora per il suo mercato e spunta un nuovo nome per il centrocampo: si parla di Azzedine Ounahi.

Come detto a calciomercato.it, l’ex giocatore Jadid ha aperto alla possibilità che questo giocatore vada nel club rossonero.