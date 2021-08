Milan, sopresa James Rodriguez? Voci e verità sul talento colombiano

Il Milan non si ferma più sul mercato, secondo ESPN i rossoneri avrebbero trovato l’accordo per James Rodriguez, domani l’annuncio

James Al Milan? Dopo aver trovato l’accordo con il Bordeaux per Yacine Adli, che dovrebbe arrivare oggi in giornata a Milano per le visite mediche, il Milan potrebbe essersi arricurato un altro colpo.

Secondo quanto riferito da ESPN, i rossoneri avrebbero trovato l’accordo con l’Everton per James Rodriguez. Il colombiano, in scadenza di contratto nel 2022, arriverebbe addirittura a parametro zero e dovrebbe essere annunciato domani, come grande colpo delle ultime ore di mercato.

La voce però non trova conferma nell’ambiente rossonero.