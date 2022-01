Milan, Calabria annuncia la positività al Covid: «Non vedo l’ora di tornare»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Davide Calabria, terzino del Milan, ha annunciato attraverso i suoi canali social la positività al Coronavirus – FOTO

Davide Calabria ha annunciato la positività al Coronavirus. Queste le sue parole sui social: «È da un po’ che non scrivo e come sapete purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono in isolamento, ma sto bene. Mi manca tutto questo, non vedo l’ora di tornare in campo a lottare insieme a voi. Ci vediamo presto.»