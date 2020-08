Milan-Cagliari: Zlatan Ibrahimovic nominato MVP del match

Zlatan Ibrahimovic è il giocatore del Milan nominato MVP dai tifosi rossoneri al termine del match contro il Cagliari di ieri sera a San Siro. Il centravanti svedese ha battuto nel rush finale Rafael Leao (in campo per soli 34 folgoranti minuti) e Samu Castillejo autore di un gol e un assist.

Ibra potrebbe aver giocato ieri sera l’ultima gara in rossonero, ma nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontro tra la dirigenza e Mino Raiola per discutere del rinnovo di contratto.

And our final @emirates MVP of the season is…. who else but the king 👑

Congratulations @Ibra_official 👏

Anche per l'ultima di #SerieATIM 2019/20 è Ibra il vostro MVP 🥇

Zlatan! 👑#MilanCagliari #SempreMilan pic.twitter.com/Cy5ubwaYnb

— AC Milan (@acmilan) August 2, 2020