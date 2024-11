MN24 – Milan a riposo dopo il 3-3 col Cagliari: ecco quando Fonseca riprenderà gli allenamenti in vista del big match contro la Juve

Il Milan oggi è rimasto a riposo dopo il rocambolesco pareggio per 3-3 col Cagliari all’Unipol Domus.

Come appreso da Milannews24, la squadra di Fonseca anche domani non lavorerà e riprenderà gli allenamenti tra due giorni. Martedì 12 novembre, nel pomeriggio, i giocatori non impegnati con le nazionali si ritroveranno a Milanello per iniziare a preparare il big match con la Juve.