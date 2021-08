Milan Cagliari, Krunic parte titolare: Bennacer ancora in panchina

Milan Cagliari, Rade Krunic parte titolare a centrocampo: Bennacer ancora in panchina. Ecco le ultime di formazione da San Siro

Ormai ci siamo. Questa sarà il Milan affronterà il Cagliari nella sfida valevole per la seconda giornata di Serie A. Mister Pioli ha fatto le sue scelte e tra i due di centrocampo, così come a Marassi contro la Sampdoria, a fianco di Tonali ci sarà Krunic.

Ismael Bennacer, quindi, partirà ancora dalla panchina nonostante sia stato in dubbio fino all’ultimo. Probabile il suo ingresso in campo per rimettere minuti nelle gambe.