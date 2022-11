Milan, Buriani: «È una squadra importante, farà valere la sua forza». Le dichiarazioni dell’ex giocatore rossonero

L’ex centrocampista rossonero Roberto Buriani parla così del momento del Milan e del match contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni a RadioFirenzeViola.

«Ultimamente non è un gran Milan, sta facendo fatica ma rimane una squadra importante che farà valere la sua forza. Contro la Fiorentina è sempre stato difficile, ha degli ottimi giocatori e sono in crescita, San Siro però è uno stadio importante che si farà sentire. La viola ha tutte le carte in regola per giocarsela, ha giocatori e una società importante. I calciatori della Fiorentina non devono concedere spazi al Milan sennò possono andare in difficoltà contro velocisti come Hernandez e Leao»