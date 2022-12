Calciomercato Milan, Broja come Tomori? Lo scenario. Il giocatore del Chelsea è uno degli obiettivi di mercato del club rossonero

Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è Armando Broja, giocatore del Chelsea. Il club londinese vuole tenere il giocatore con sé: infatti, è arrivato il rinnovo del contratto fino al 2028.

Come riporta Tuttosport, però, il giocatore potrebbe approdare a Milano in prestito con diritto di riscatto. Così, la decisione su un possibile investimento sarebbe slittata, come capitato con Tomori.