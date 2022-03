Milan, Bonetti: «Ibrahimovic manca tanto. Scudetto? Dico Inter»

Dario Bonetti, ex difensore di Milan e Roma, ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Tuttomercatoweb

«Ibra ha una certa età ma manca tanto. La scalata è iniziata con lui, ha grande importanza per tutta la squadra. Giroud è forte ma ha caratteristiche diverse: Ibra infonde fiducia e aiuta la squadra a salire ed è anche assist-man. Giroud in ogni caso è un gran giocatore. Chi vince lo Scudetto? Difficile dirlo perché ci sono sorprese continue. Il calo dell’Inter non me lo aspettavo, il Napoli ha avuto un periodo difficile con tanti infortuni ma è una squadra guidata bene con un allenatore bravo ed esperto. Per qualità della rosa dico ancora Inter.»